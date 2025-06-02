¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×²ÃÆþ¤¬Ç»¸ü¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Ç¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿·¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆ°¤­½Ð¤·¤À¡£¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¹¶·â»þ¤Ë¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ2¿Í°Ê¾å¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¯¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï