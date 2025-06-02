¥Ö¥ë¥¬¥ê(BVLGARI)¤Î¿Íµ¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤«¤é¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯6·î4Æü(ÌÚ)¤«¤é6·î10Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥óºÝÎ©¤Ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¿·ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÀð·Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥­¥¹¥â¥Ç¥ë¡£±ð¤ä¤«¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥­¥¹