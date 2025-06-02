¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£·îµó¼°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ÈºòÇ¯2·î14Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢µó¼°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¡¢º£·î¤Ë·ëº§¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£MC¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.GREENAPPLE¡×Âç¿¹¸µµ®¤«¤é¡Ö¡Êº£·îµó¼°¤Ï¡Ë½é½Ð¤·¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö½é