¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥Õ¹ñËÉÁê¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä½ªÎ»¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÊáÎº¸ò´¹¤Î¼Â»Ü¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£±ÑBBCÊüÁ÷¤¬Êó¤¸¤¿¡£