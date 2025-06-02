IVE - After LIKE / THE FIRST TAKE¥µ¥à¥Í¥¤¥ë ´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×IVE¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡ÖAfter LIKE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿IVE - After LIKE / THE FIRST TAKE¿ô¡¹¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¿·¿Í¾Þ¤ÈÂç¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬º£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥ÈÁ´¤Æ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖAfter LIKE¡×¡£¤Þ¤¿ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç¤â17