BE:FIRST/GRIT -from TBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë 7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤¬¡¢5·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖGRIT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST/GRIT -from TBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×- 2025Ç¯4·î22Æü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è12¸ø±é¤ËµÚ¤Ö½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ÖBE:FIRST World Tour 2025 -Who is