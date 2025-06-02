povo2.0¤Ë¤Æ¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã180GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë¡×¤¬5·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡Ãæ¡ªKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï2Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¡ÚÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÄê´ü¡Û¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê1»þ´Ö¡Ë40²óÊ¬¡×¡¢¡Ö¡ÚÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÄê´ü¥ï¥¤¥É¡Û¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë40²óÊ¬¡×¤ò2025Ç¯6·î1