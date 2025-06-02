ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¡¢»²±¡Áª¤Î°¦ÃÎÁªµó¶è¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤Î¹­ÅÄ¼Óµ×ÎÉ¤µ¤ó(¤Ò¤í¤¿ ¤µ¤¯¤é)¤ÎÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô½Ð¿È¤Î¹­ÅÄ¼Óµ×ÎÉ¤µ¤ó(47)¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤ª¤è¤½30Ç¯¤Î¸½Ìò½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ8ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¹­ÅÄ¼Óµ×ÎÉ¤µ¤ó¡§¡Öº£¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ï²þ³×¤¬¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë»ä¤â²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¡£»ä¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶