¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ñ¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï6·î2Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤ÇÆ±¹ñ¤È¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê5Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Î38ºÐDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¡¢½é¾·½¸7¿Í¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï18ºÐ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆü¡¹ÉÝ¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡È¿·À¸¡É¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎËë³«¤±¤À¡£È©´¨¤¯¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Í§¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï½é¾·½¸