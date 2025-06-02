¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£·Ê¿§¤ä¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢ÃË½÷¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤±ÇÁü¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¡Ë¤â¸ø³«¡ª GENERATIONS¤¬6·î2Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖMagic Hour¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡ÖMagic Hour¡×¤Ï2·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿6¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë´ë²è¡ÖPRODUCE 6IX COLORS¡×¤ÎÂè5ÃÆ¡£ º´ÌîÎè±÷¤¬