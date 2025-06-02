¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯6·î2Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»ÔÃæÅçÄ®4ÃúÌÜÉÕ¶á¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¼Ö¤È¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£