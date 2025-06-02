Â¹¤òÁõ¤Ã¤Æ°¦ÃÎ¸©¤Î¹âÎð½÷À­3¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¡Ê19¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤ÏÀè·î21ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£