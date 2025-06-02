6·î1Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥â¥Ç¥ëSHOT¸ø³«Çßß·¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö#CLASSY¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë»¨»ï¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢»±¤ò¤µ¤¹²£´é¡¢¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤òÀü¤­¤³¤Ê¤¹Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦