¡Ö¸·Åç¿åÃæ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¹­Åç¡¦µÜÅç²­¹ç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¸·Åç¿åÃæ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³èÀ¤³¦°ä»º¡¦¸·Åç¿À¼Ò¤òÇØ·Ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¸·Åç¿åÃæ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ï¡¢¿å¾å¤ÇÅÀ²Ð¤·¤¿²Ö²Ð¤ò³¤¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢¿åÃæ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡Ö¿åÃæ²Ö²Ð¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¡£Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿åÃæ²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¡¢¹­Åç¸©¤ÎÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á