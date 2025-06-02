6·î1Æü¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡¢¡È¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò²óÁÛ¡Ö½ÕÆà»Ë¾å°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×Ãë¿©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ëº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Àî¸ý¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¨¤°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¤ï¤ê¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö