¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡ÙÈ¯Çä¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¡£¿å¿§¤Î¥·¥¢¡¼¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖAmazon¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹