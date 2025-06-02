2Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÈæÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£2024Ç¯3·î¤Ë¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄ«ÈæÆàºÌ¡ÛÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×É×¤Ï»°ÂåÌÜJSB¡¦»³²¼·òÆóÏº¡ÚÁ´Ê¸·ÇºÜ¡ÛÄ«ÈæÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè