¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤¬1Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾®ÇäÅ¹»ë»¡¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÀÁê½¢Ç¤¸å¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤·¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î³Æ¾®ÇäÅ¹¤ÇÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ2Å¹ÊÞ¤ò»ë»¡¤·¡¢ÈÎÇä°÷¤é¤«¤é¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¹âÆ­¤Ë¤è¤ë¥³¥áÎ¥¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½¼Â¤Ëº£Æü¤â¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬