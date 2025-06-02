¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹»ÔÆâ¤òÁö¤ëÃæ¹ñÀ½£Å£Ö¥Ð¥¹¡£¡Ê£µ·î£·Æü»£±Æ¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹6·î2Æü¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñÀ½¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ½£Å£Ö¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»ÔÌ±¡£¡Ê£µ·î£·Æü»£±Æ¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡ËÂè°ì¿Ø¤Î12Âæ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ð¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÍÈ½£Ð³À±µÒ¼Ö¤¬À¸»º¤·¤¿EV¥Ð¥¹¤Ç¡¢»ÔÆâ½é¤È¤Ê¤ëEV¥Ð¥¹ÀìÍÑÏ©Àþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£Æ±Ï©