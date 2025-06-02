6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤ÏÆæ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ã20»þ00Ê¬¡Á21»þ00Ê¬¡ä½Ð±é¼Ô¾ðÊóMC¡§½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¥²¥¹¥È¡§ã·Æ£¹§ÅçºêÏÂ²Î»ÒÎëÌÚ¿ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê50²»½ç·É¾ÎÎ¬¡Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡§¥À¥ª¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥¬¡¼¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¥å¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë ¡ú¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤ÎÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÏÃ¡ú¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î