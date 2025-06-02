²¤½£³ô²¼¤²Éý½Ì¾®¤â°ú¤­Â³¤­¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü Åìµþ»þ´Ö20:45¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 8774.94¡Ê+2.56+0.03%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø23921.53¡Ê-75.95-0.32%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7711.45¡Ê-40.44-0.52%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 12212.03¡Ê-15.05-0.12%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö20:45¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªJUN 25·î¸Â42209.00¡Ê-85.00-0.20%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªJUN 25·î¸Â5897.50¡Ê