ºòÇ¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥ä¡¼¥Ö¥í¡¼¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¹¥Åê¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ 7¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÁã¤ò¡ÈÅêµå½Ñ¡É¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë7-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµî¤Ã¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ä¡¼¥Ö¥í¡¼Åê¼ê¤¬6²óÈï°ÂÂÇ4¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¡£½µËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò