¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ6·î2Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥Êì¹Á¤Ë5·î30Æü¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÌ´ÁÛ¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¡Ë¹æ¡×¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÜ´ß¤·¤¿¡£Å·ÄÅ½ÐÆþ¶­ÊÕËÉ¸¡ººÁíãë¡Ê½ÐÆþ¶­¸¡ºº½ê¤ÎÅý³çµ¡´Ø¡Ë¤ÎÅìáÅÊÕËÉ¸¡ººãë¡Ê½ÐÆþ¶­¸¡ºº½ê¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢Î¹µÒ¤È¾èÁÈ°÷¤Î½ÐÆþ¶­¿³ºº¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¸¡ººãë¤Ï¡¢Ï¢µÙ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¡¼¥º²ñ¼Ò¤È¾ðÊó¶¦Í­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¡¢24»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÎ¹µÒ¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤·»öÁ°¤Î¿³ºº¤È