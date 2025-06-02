¡Ö¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Ð¸ç¤·¤ÆÉÙ»ÎÄÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎµÜ²¼´õÊÝ¤Ï¡¢2024－25W¥êー¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È£¶th¥Þ¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ µÜ²¼¤Ï¡¢178¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Â­±©¹â¹»¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥¦