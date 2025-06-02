´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMUSE¡Ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¡×¤¬¡¢¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¡Ö@cosme TOKYO¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£6·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆü¾Æ¤±¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤Þ¤¹¤è¡£6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤ÒÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î¤»¤ë¡¢¥¢¥ß¥å