´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Ë¥×¥ÁìÔÂô¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤Ç¥±ー¥­¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÞÂÎÌµ¤¤¤¯¤é¤¤¤Î±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤´Ë«Èþ¥±ー¥­¡×¤¬µ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´¶¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥á¥í¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥±ー¥­¡¢²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿ÃÇÌÌ¤¬Èþ¤·¤¤¥Õ¥ì¥¸¥§¤Ê¤É¡¢½ªÇäÁ°¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÌÖÌÜÌÏÍÍ¤Þ¤ÇºÆ¸½¡ª¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥á¥í¥ó¥±ー¥­¡×