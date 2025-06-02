¡Ú30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡Û 10·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,180±ß ¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3¡Î¥«¥éーB¡Ï¡Û 10·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,420±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES