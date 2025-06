Aile The Shotaが、『Aile The Shota Oneman Live "REAL POP"』の模様をファンクラブ会員に向けて期間限定配信を開始。あわせて、同公演での「さよならシティライト」のライブ映像をYouTubeチャンネルにて公開した。 (関連:【映像あり】Aile The Shota、「さよならシティライト」ライブ映像) 同公演は、東京ガーデンシアターに約6,000人を動員した自身最大規模のライブ。6月1日より8月1日まで、BMSGのファンコミ