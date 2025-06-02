Aile The Shota¤¬¡¢¡ØAile The Shota Oneman Live "REAL POP"¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¸ø±é¤Ç¤ÎŽ¢¤µ¤è¤Ê¤é¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥ÈŽ£¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛAile The Shota¡¢Ž¢¤µ¤è¤Ê¤é¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥ÈŽ£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ë Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤ËÌó6,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¡£6·î1Æü¤è¤ê8·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢BMSG¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß