¿¼Ìë¤Î·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿®¹æÌµ»ë¤Î½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤¿¹õ¤¤¼Ö¡£¤¿¤À¤Î¿®¹æÌµ»ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê°­¼Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§¥é¥¤¥È¤ò¾Ã¤·¤Æ¿®¹æÌµ»ë¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¸òº¹ÅÀÄ¾Á°¤Ç¥é¥¤¥È¤ò¥ª¥Õ¡£°ãÈ¿¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¼ÖÂÎ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾Ã¤¹¤È¼þ¤ê¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼