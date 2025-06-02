¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à´Å¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¤À¤±¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤°ìºý¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÊMarita/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¶ì¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¼ç±é¤ÎTV¥É¥é¥Þ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºî¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔ»×µÄËã°á¡Ê¤Õ¤·¤®¤Þ¤¤¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¾¯¡¹ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î½éÎø¤Î½ý¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ