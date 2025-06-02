¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¿Â§µé¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤­¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª2·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ËÀ÷¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ