Ë¡Áê½¡ÂçËÜ»³¡¦¶½Ê¡»û¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Î¹ñÊõ¡ÖÌïðÕÇ¡ÍèºÁÁü¡Ê¤¶¤¾¤¦¡Ë¡×¤Î½¤Íý¸å½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö±¿·Äµ§¤ê¤Î¶õ´Ö¡½¶½Ê¡»ûËÌ±ßÆ²¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤ÎÊóÆ»È¯É½²ñ¤¬£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¤ÎÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±Áü¤ÏÆ±»ûËÌ±ßÆ²¤ÎËÜÂº¤Ç¡¢Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤ÎÊ©»Õ¡¢±¿·ÄÈÕÇ¯¤Î·æºî¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À±ý»þ¤ÎÆ±Æ²ÆâÉô¤ÎºÆ¸½¤ò»î¤ß¤ë¡£È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Å¸¹­ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¡Ê£´£´¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¶õ´Ö¤´¤È¥Ç¥¶