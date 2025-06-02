¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¡È¥ª¥Ï¥Ê¡ÉÌó80Ì¾¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¤È¤È¤â¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÙÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ