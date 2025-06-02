ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34ºÐ¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î3Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï 2025¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£2Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï 2025¡×¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ß¤è¤¦¤¼¡ªÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´¶Æ°¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬¡¢¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥íÌîµå¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤Ã¤¯