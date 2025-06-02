Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¥Ù¥¤¡×¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¡×¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOOL ADVENTURE 2025¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£ÏÂµí¥°¥ê¥ë¤ä¤¦¤Ê¤®Ð§¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö²Æ¤ÎìÔÂô¥°¥ë¥á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ùÌë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÌë¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ª ¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê