¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼ ¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2024-25¡×¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡Û2Ï¢ÇÆ¤ÎBLÅìµþ ¥â¥¦¥ó¥¬2µ¨Ï¢Â³MVP¡ª3Ï¢ÇÆ¤ØÆ®¾­¥ê¡¼¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡×ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¦MVP¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡ÊBLÅìµþ¡Ë¤«¤é¡¢SO¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¡Ê31¡Ë¤¬2µ¨Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯