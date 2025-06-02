¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È ¥¯¥ì¡¼¥× ¥·¡¼¥¶¡¼¥Ï¥à¥µ¥é¥À¡×¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëGODIVA cafe¡Ê°Ê²¼¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¥«¥Õ¥§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢6·î4Æü¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡×¤òGODIVA cafeÅìµþÅ¹¡¢ÈÓÅÄ¶¶Å¹¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡¢ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢ÂçµÜÅ¹¡¢Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡¢¥Ç¥£¥¢¥â¡¼¥ëÂçºåÅ¹¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È ¥¯¥ì¡¼¥× ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡×GODIVA cafe¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ë2¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È ¥¯¥ì¡¼¥× ¥·