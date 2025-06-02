VENUS PETER¤¬¡¢¡ØKOGA RECORDS 30th anniversary last premium live show - VENUS PETER oneman live¡Ù¤ò8·î30Æü¤Ë²¼ËÌÂô¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Vaundy¡¢Creepy Nuts¡¢RADWIMPS¡¢Suchmos¡Ä¡ÄÃíÌÜ¤Î¡ØFUJI ROCK FESTIVAL '25¡Ù½Ð±é¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¸Å´×Íµ¡ÊBa/Vo¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëKOGA RECORDS¤Î¡¢30¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¥é¥¹¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£1991Ç¯¤Î¥ªー