¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤È¥­¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Îhummel¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤¡Ë¤Ï5·î28Æü¡¢Å´Æ»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£8·î¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¡£Jef United Chiba 2025 hummel Limited Edition¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 2025 hummel ¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2025¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢´ðÄ´¿§¤ÎÇ»Ã¸¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ËÉâ¤«¤Ö¥ì¥Ã¥É¤¬°õ¾ÝÅª¡£ËÜµòÃÏ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÁÉ²æ±Ø¤òÁö¤ëJR