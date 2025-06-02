5·î28Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é2025Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖHOTEL STARBUCKS¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥Þ¥ó¥´¡¼ & ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²¦ÍÍ¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤¬¤ª¤É¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Ã¤­¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¡ß¥½¥¤¥ß¥ë¥¯¡ß¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¹á¤êº£²ó¤Î¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤Î¥Þ¥ó