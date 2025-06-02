¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»£´¶è¤ò¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤Ë¾ù¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Ç¤Î£²µÄÀÊ³ÍÆÀ¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¡¢º®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¸ø¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÏÂç¤­¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÄÌøµ­¼Ô¡Ë¡ÖÃæÂ¼µÄ°÷¤¬²ñ¾ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼«¸øÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×£µ·î£³£±Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞËÌ³¤Æ»£´¶è»ÙÉô¤Î²ñ¹ç¡£»ÙÉôÄ¹¤ÎÃæÂ¼ÍµÇ·½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï»Ù±ç¼Ô¤Ë¶ì½Â¤Î·èÃÇ