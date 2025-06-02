È¬ÅÄÍ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡ÊÂçÊ¬¸©·ÙÄó¶¡¡ËÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï2Æü¡¢Æ±¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç2022Ç¯6·î¤Ëµ¯¤­¤¿Âç³ØÀ¸2¿Í»à½ý¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿È¬ÅÄÍ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤ËÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°äÂ²¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬ÍÆµ¿¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Ï22Ç¯6·î29ÆüÌë¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÈ¯À¸¡£È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬À©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¡¢¿®¹æÄä»ßÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÃË