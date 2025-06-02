¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÀ¿åÂ²¤«¤é¤Ï¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¼êË¡¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤â¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þ¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤òË¬¤ì¡¢Àè·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡ÖÀÇ¹þ¤ß2138±ß¡£¤³¤ì¡¢ÁíÎÌ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡×Ã´Åö¼Ô¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï1800¡ÊÂÞ¡Ë¡×¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÉ½