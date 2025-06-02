ÆüËÜ¤Çµ¤¾Ý¤äÃÏ¿Ì¤Î´ÑÂ¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç150¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ­Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Îµ¤¾Ý¶ÈÌ³¤Ï1875Ç¯6·î¡¢¸½ºß¤Îµ¤¾ÝÄ£¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþµ¤¾ÝÂæ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤¬150Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ç°¼°Åµ¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼ ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤òÍÍ¡¹¤ÊºÒ³²¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Âç¤­¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤­