Ìó2000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÉû¶È¤ÇÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÌÙ¤±ÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢10¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¤Î¸ýºÂ¤Ë¡¢Ìó2000Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¤³¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£