6·î¤È¤¤¤¨¤Ð°áÂØ¤¨¡¢Çß±«Æþ¤ê¡¢½ËÆü¥¼¥í¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤¬ÆÏ¤¯·î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½»Ì±ÀÇ¤Î·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡£µëÍ¿¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤äÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÇÄ°®¤Ç¤­¤ë¡ÈÀ®ÀÓÉ½¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤äµëÍ¿ÌÀºÙ¤Ç¡È¤³¤³¤À¤±¤Ï¸«¤Æ¤ª