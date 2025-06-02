JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ë¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì¼Â¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¶Â±ã¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥°¡×¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼  ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´Ö¡§12:00¡Á17:00ÎÁ¶â¡§1¿Í 7,590±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë²ñ¾ì¡§JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ 1³¬ ¥í¥Ó¡¼