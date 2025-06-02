¸µ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ìî¸©¤Ç¤ÎÍ¼¿©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÉñÂæ¡Ö¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡×¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ìî¸©¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¤Ï¡Öº£Ìë¤âÍ¼¿©¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤¤¤è¤¤¤èÄ¹Ìî¸ø±é¡¢ÌÀÆü½éÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿©»öÉ÷·Ê¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¡£¤í¤¦¤½¤¯¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¤È¤â¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥ï¥¤¥ó¤È¥°¥é¥¿¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö#¿®½£µí¤Î¥ß¡¼¥È¥°¥é¥¿¥ó#2ËçÌÜ¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È#ÌÀÆüÄ¹Ìî¸ø±é½éÆü#Íâ