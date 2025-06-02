²Î¼ê¤ÎGACKT¤¬¡¢2Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¡Ö°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤È¤ªÊÆ¤ÎÃÎ¼±¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGACKT¡¢¤ªÊÆ¤Î¡Ö¥¨¥°¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈþÌ£¤¤¡×¿©¤ÙÊý¤ò²òÀâ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö»î¿©²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖGACKT¤â¸Æ¤Ù¤è¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿5·î30Æü¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëËÜ·ï¤Îµ­»ö¤ò°úÍÑ¤·¤¿GACKT¤Ï¡Ö¡ØGACKT¤ò¸Æ¤Ù¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤ÊÏÃ