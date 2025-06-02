²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬1³ä°ú¤­¤È¤Ê¤ëµ­Ç°¥»¡¼¥ë¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¢¤½¤Î¿ô¤ª¤è¤½¿ôÀéÅÀ¡£¤½¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°ú¤­¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¥«¥¸¥Þ¡¼¥È¤ß¤Ê¤ßÅ¹¡¦ÃÃÌê°êÀ¸Å¹Ä¹¡ÖÀµÄ¾ÀÖ»ú¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©»î»»¤Ç¤ÏÀÖ»úÄ®Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀÖ»ú¤Ç¤¹¤¬